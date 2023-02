Zu einer Kollision kam es am Mittwoch gegen 15.35 Uhr, als eine 59-jährige Autofahrerin von der Rheinstraße nach links in die Hauptstraße abbog und dabei einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersehen hat. Der 20-jährige Motorradfahrer stürzte zu Boden und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12 000 Euro geschätzt, heißt es im Polizeibericht.