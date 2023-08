Eimeldingen Neue Wärmebildkamera für Eimeldinger Wehr

Auf Nachfrage erklärte der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Marco Liedtke, dass die Beschaffung schon abgeschlossen sei. Die Zustellung der Wärmebildkamera ist auf Anfang Oktober angesetzt, berichtete der erste stellvertretende Kommandant Daniel Sander im Gespräch. Im November 2022 habe sich Kommandant Torsten Ehrengarth an die Badische Gemeindeversicherung gewandt, sagte Sander. Anfang dieses Jahres wurde der Antrag geprüft und genehmigt, sodass er in die engere Auswahl kam. Die Feuerwehr hat 10 000 Euro erhalten. Rund 9800 Euro koste die Wärmebildkamera mit ihrem Zubehör – darunter Fallschutz, Ladegerät und Ersatzakku. Den Rest werde man in die jährlichen Wartungen der Kamera investieren, berichtete Sander.

Es sei das erste Mal gewesen, dass die Eimeldinger Wehr einen Antrag bei der Badischen Gemeindeversicherung gestellt habe. Sander erklärte, dass die Feuerwehr die Möglichkeit habe, mehrere Antrage zu stellen. Allerdings müsse man zwischendurch ein paar Jahre warten. Nun habe die Freiwillige Feuerwehr Eimeldingen also zwei Wärmebildkameras. Eine weitere erhielt sie im Zuge der Fahrzeugneubeschaffung, berichtete der stellvertretende Kommandant. „Es wäre für jede Feuerwehr wichtig“, antwortete Liedtke auf die Frage, was die Wärmebildkamera für die Eimeldinger Wehr bedeutet. Die Kamera diene der Menschenrettung und der Orientierung in verrauchten Gebäuden, erläuterte er. Sie sei unerlässlich.