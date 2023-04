Eimeldingen Podcast als alemannischer Begleiter

Tabuthemen behandeln

Inhaltlich geht es fast immer darum, das eigene Ich zu erkennen, das Handeln und Denken zu hinterfragen. Gewohnte Abläufe einmal anders zu machen, gar eine andere Sicht zu gewinnen, lautet ein Tipp. „Die Aufmerksamkeit gezielt auf das lenken, auf das, was nicht gut ist“, sagt Eichin. Was kompliziert klingen mag, ist gar nicht so schwer, vorausgesetzt man gehört zu jenen Frauen und Männern, die zu Stammgästen der Hörbeiträge wurden.