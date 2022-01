Eimeldingen Rückenwind durch Rekordeinnahmen im Jahr 2021

Steuereinnahmen steigen bis auf Umsatzsteuer

Auf der Einnahmenseite zeigt sich eine positive Entwicklung: Die Einnahmen im Bereich Steuern und Zuweisungen steigen von rund 4,1 auf 4,6 Milionen Euro, darunter allein der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um etwa 75 000 Euro auf rund 2,1 Millionen. Nur der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ging leicht zurück. Die Gemeinde stehe strukturell gesund da, schloss der Kämmerer, dies sei dem soliden Wirtschaften in den Vorjahren zu verdanken.

Aufgrund des guten Ergebnisses von 2020 als Berechnungsgrundlage steigen indessen auch die zu zahlenden Umlagen deutlich an. Die Gewerbesteuerumlage steigt gegenüber dem Vorjahresplan um rund 26 000 auf 113 000 Euro. Die Kreisumlage steigt um 33 000 Euro auf ein Allzeithoch von rund 1,2 Millionen Euro, die FAG-Umlage an das Land um 34 000 auf 911 000 Euro.

Die Gemeinde plant für das laufende Jahr größere Investitionen: Mit 1,1 Millionen Euro schlägt allein der zweite Abschnitt der Generalsanierung der Reblandhalle zu Buche. Mit einem Zuschuss in Höhe von 300 000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum wird gerechnet.

Eine Million Euro für die geplante Erweiterung des Kindergartens Sankt Martin – voraussichtlich mit einem größeren Neubau – wurde vom vergangenen Haushalt per Ermächtigungsübertragung in den Haushalt 2022 verschoben. Ebenso verfahren wurde mit weiteren 40 000 Euro für den Umbau des Binzener Wuhrs. 22 000 Euro für den Bau einer Photovoltaikanlage als Ergänzung zur Heizungssanierung im Rathaus sollen in den endgültigen Haushaltsentwurf noch einfließen.,