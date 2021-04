Eimeldingen St. Martin soll nach oben wachsen

Wie Architekt Gerhard Geier ausführte, ergebe aus seiner Sicht vor allem die Maßnahme am Kindergarten St. Martin Sinn. Denn ein Anbau am „Schnäggehüsli” würde auf dem Gelände sehr viel Fläche in Anspruch nehmen. Zugleich sei absehbar, dass man am Kindergarten St. Martin in absehbarer Zeit ohnehin bauliche Maßnahmen umsetzen werden müsse. So zeichne sich ab, dass man über kurz oder lang unter anderem nicht an einer Dachsanierung vorbeikommen wird. Im Zuge einer Aufstockung des Gebäudes könnten die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am Bestandsgebäude mit erledigt werden.