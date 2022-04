Eimeldingen Tesla dockt in Eimeldingen an

Eimeldingen (bea). Zwölf Schnelladestationen für E-Fahrzeuge plant die Tesla Germany GmbH auf einer Parkplatzfläche im Gewerbegebiet Rebacker. Der Gemeinderat stimmte am Donnerstag dem Abschluss eines Pachtvertrags auf bisher öffentlichen Parkplatzflächen zu. In Querrichtung zur Fahrbahn stehend sollen dort bis zu zwölf E-Autos gleichzeitig im Schnelldurchlauf beladen werden können. Eine Trafo-Kompaktstation liefert den dafür nötigen Strom. Für die bisher an diesem Ort stehenden Altglas- und Kleidercontainer müsse man nun einen neuen Platz suchen, so Bürgermeister Oliver Friebolin. Zusätzlich zu den Ladestationen will Tesla noch eine eigens designte, modulartige „Lounge“ mit Toilettenanlage, Kaffee- und Snackautomat aufstellen. Diese könnte in der Verlängerung der gegenüberliegenden Ladenzeile mit Takko und dm zu stehen kommen.