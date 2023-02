Eimeldingen Von der Sonne gewärmt

Weiteres Potenzial, um die Wärmeversorgung in Eimeldingen mit dem Umstieg auf erneuerbare Energien in Zukunft zu sichern, schlummert laut Hoge in der Reduktion des Energieverbrauchs durch Sanierungen von Gebäuden und Heizungen und in der Ausschöpfung eventuell vorhandener Abwärme, sowie – wenn auch mit einem längeren Zeithorizont wegen nötiger Probebohrungen – die Nutzung von Tiefengeothermie. In einem beim Landratsamt entwickelten Szenario für Eimeldingen im Jahr 2040 sind über 50 Prozent des Wärmebedarfs über Wärmenetze abgedeckt, 30 Prozent davon über Solarthermie auf Dächern und Freiflächen. Der für die Wärmeerzeugung benötigte Strom in Höhe von drei GWh könnte beispielsweise auf drei Hektar Freiflächen-PV-Anlagen erzeugt werden, so die Annahme.