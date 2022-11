Eimeldingen Was die Jugend zum Dorfleben sagt

„Mit wenig Aufwand möglichst viele erreichen“, fasste es Armin Ruser von der federführenden AHA-Factory bei der Präsentation der Ergebnisse in der Ratssitzung zusammen. Dies gelang: Von den 211 Jugendlichen im Ort haben 124 mitgemacht, etwas mehr als die Hälfte. Die meisten Rückmeldungen kamen von den 17-Jährigen, gefolgt von den 14-Jährigen, 51 Prozent der Beteiligten waren Jungen.

Ganz unterschiedlich nehmen die Jugendlichen ihr Dorf wahr. Von mehrheitlich „laaaangweilig“ und „lahm“ reichte die Palette über „Heimatdorf“ bis zu „schön und super“. In ihrer Freizeit treffen sich viele am liebsten mit Freunden draußen, treiben Sport, hören Musik, oder chillen. Manche bleiben lieber daheim, aber häufig sei auch Bowling genannt worden, erläuterte Ruser.

Und so spiegelt sich das Freizeitverhalten auch in der Wunschliste wider: Favoriten seien ein Jugendraum sowie ein besserer Fußball- und Basketballplatz. Aber auch Kletterwand, BMX-Strecke, Bowlinghalle, Volleyball- und Outdoor-Fitnessplatz sowie eine Trampolinhalle seien häufig genannt worden. Hervorzuheben sei auch der Wunsch nach einem beleuchteten Radweg nach Haltingen, einem besseren Angebot an öffentlichem Nahverkehr, einer Konzertreihe und „natürlich einem Schwimmbad“. Als interessant und aufschlussreich werteten die Ratsmitglieder unisono die Ergebnisse. Der Dialog mit den Jugendlichen soll wie vorgesehen weitergeführt werden, so Sven Herfort: „2023 sollen die Ergebnisse präzisiert werden“.

Gewünscht: Radweg und Bolzplatz

Er halte den Radweg aus Sicherheitsgründen für wichtig. Martina Bleile plädierte für einen stets frei zugänglichen Bolzplatz zusätzlich zum Fußballplatz.

Auf Einladung sollen die Jugendlichen im Ratsrund mitdiskutieren, was ihnen besonders wichtig ist und was die Kommune aufgreifen kann, „damit wir weiterkommen“, sagte Bürgermeister Oliver Friebolin. Immerhin wollen laut Ruser schon 74 der beteiligten Jugendlichen per E-Mail auf dem Laufenden gehalten werden.

Friebolin wies aber auch darauf hin, dass neben dem Jugendraum „Club 22“, der im reaktivierten Club 77 im Haus der Begegnung der evangelischen Gemeinde eröffnet wurde, der Hallenboden in der Grundschule saniert worden sei.

Der Fußballplatz soll einen Kunstrasen erhalten, Verhandlungen mit der Spielvereinigung Märkt/Eimeldingen laufen. Auch der Sandaustausch des Beachvolleyball-Platzes stehe auf der Agenda.

Man wolle stets ein offenes Ohr für die Jugendlichen haben, betonte Friebolin.