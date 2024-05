Der 81-Jährige, dessen Rat immer noch gefragt ist und dessen Erfahrung geschätzt wird, macht trotz seines erfolgreichen beruflichen Wirkens kein Aufhebens um seine Person. 50 Jahre kam Rolf Schmelcher in der Welt herum und begegnete vor allem im asiatischen und arabischen Raum sowie in Afrika und in Neuseeland zahlreichen prominenten Leuten, wie die vielen Fotos und Urkunden in seinem Büro in Eimeldingen belegen.