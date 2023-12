Der Abwasserzweckverband Unteres Kandertal (AZV) soll zum 1. Januar 2026 in den Wieseverband integriert werden, teilte Eimeldingens Bürgermeister Oliver Friebolin in der Gemeinderatssitzung mit. Der AZV hat seinen Sitz in Binzen und wird vom Gemeindeverwaltungsverband mitverwaltet. Die Abwässer werden von Wittlingen über Rümmingen, Binzen, Ötlingen und Eimeldingen bis in die Kläranlage Bändlegrund des Wieseverbands geleitet.