Achim Blaschke vom Rechnungsamt des Verbands hatte die am 23. Februar vorgenommenen neun Änderungen in den Entwurf eingearbeitet und stellte diesen nochmals in den Eckpunkten vor. Hauptänderungen waren eine Verringerung des Ansatzes für die Zuschüsse an Tagesmütter um 20 000 auf nunmehr 40 000 Euro sowie eine Erhöhung des Ansatzes für die Sportförderung um 5000 auf 22 000 Euro. Die Erhöhung kommt dem Tennisclub zugute, der die sanitären Anlagen seines Vereinsheimes saniert.