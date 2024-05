München - Komponist Ralph Siegel hat bei der Münchner Premiere seines Musicals "Ein bisschen Frieden" einen Gruß an den schwer erkrankten Schauspieler Heinz Hoenig geschickt. "Wir denken an Heinz Hoenig, wir wünschen ihm alles Gute", sagte Siegel am späten Donnerstagabend auf der Premierenfeier. "Wir wünschen ihm, dass es ihm bald besser geht, dass er ein langes Leben hat."