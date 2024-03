Gewaltsamen Zutritt zu vier Gartenhütten in einer Schrebergartenanlage hat sich laut Polizei ein Unbekannter zwischen Dienstag und Donnerstag verschafft. An drei Gartenhütten wurden die Türen aufgehebelt, an einer Gartenhütte wurde ein Fenster eingeschlagen. Es wurde überwiegend Werkzeug gestohlen. Die Gartenhütten stehen in einer Schrebergartenanlage im Bereich der Straße „Kupfergruben“ zwischen Hausen und Zell.