Zu einem gestürzten Skifahrer ist die Bergwacht Schwarzwald-Ortsgruppe Notschrei am Donnerstag gegen 16.17 Uhr an den Notschreilift alarmiert worden. Er war auf der Skipiste gestürzt und konnte nicht mehr weiterfahren. Zwei Bergretter sowie ein Mitglied der Skiwacht fuhren daraufhin den Notschreilift an. Die Bergretter fuhren mit Skiern und Akia – einem Schlitten zum Personentransport – zum Patienten, der im oberen Drittel der Skipiste lag. Die Bergretter übernahmen die notfallmedizinische Erstversorgung des Patienten, der sich am Knie verletzt hatte. Der Patient wurde liegend im Akia abtransportiert und dem Rettungswagen übergeben.