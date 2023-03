Einsatz in Grenzach-Wyhlen Hund auf Straße verursacht Verkehrsunfall

Ein 29-Jähriger ist mit seinem BMW gegen ein Verkehrsschild geprallt, als er am Samstag gegen 14.20 Uhr einem Hund ausgewichen ist, teilt die Polizei mit. Der Mann wollte aus einem Kreisverkehr in den s einbiegen, doch beim Verlassen des Kreisels rannte ein Hund auf die Straße. Der 29-jährige wich nach rechts aus und prallte gegen das Verkehrsschild. Die Hundebesitzerin rannte daraufhin auf dem Radweg in Richtung Wyhlen. Am BMW entstand ein Schaden von rund 4000 Euro, am Verkehrsschild von 500 Euro.