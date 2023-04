Der 23-jährige David Makuzki ist seit 2021 ein Teil der Wölfe. Vom kasachischen Erstligisten HK Ertis Pawlodar kam der Stürmer in den Breisgau und konnte sich seitdem stetig weiterentwickeln. Mit zwölf Scorerpunkten in 41 Spielen erzielte der quirlige Stürmer in der abgelaufenen Spielzeit seine punktbeste Hauptrunde im Seniorenbereich. Nun steht fest, dass Makuzki auch in der DEL2-Saison 2023/24 ein fester Bestandteil des EHC-Kaders bleiben wird.