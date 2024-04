Eishockey: Sogar Draisaitl schwärmt: Preys Bremerhaven im Final-Fieber

Nicht nur wegen der Komplimente von einem der besten Eishockey-Spieler der Welt fehlen Manager Alfred Prey derzeit die Worte. Das "gallische Dorf", wie sich der Verein aus Bremerhaven im Vergleich zur zahlungskräftigeren Konkurrenz gerne nennt, fiebert dem ersten Playoff-Finale der Clubgeschichte am Mittwoch (19.30 Uhr/MagentaSport) gegen die Eisbären Berlin entgegen. "Finale gegen die Eisbären Berlin. Wahnsinn. Ein historischer Moment", betonte der gebürtige Oberpfälzer mit dem markanten Schnauzbart.

Die Fischtown Pinguins sind sein Verein. Prey ist seit Jahrzehnten das Aushängeschild an der Nordsee. Vor 30 Jahren startete der damalige Berufssoldat in Bremerhaven mit Pressearbeit. Seit 2002 formte er den Verein, stieg 2016 mit dem wenige Monate zuvor verpflichteten Trainer Thomas Popiesch in die DEL auf. Unmittelbar vor seinem Rückzug in die zweite Reihe steht er nun vor einem niemals geglaubten Happy End. "Playoff-Finale? Ganz ehrlich, ich hätte lange Zeit jeden für verrückt erklärt", sagte Prey. "Größer kann es nicht mehr werden. Einen besseren Abschied kann man sich nicht wünschen."