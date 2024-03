Eishockey: Eero Elo eiskalt in der Schlussphase

Schon bei den ersten Aktionen auf dem Eis, dass die Gastgeber mit aller Macht gewinnen wollten. Obwohl die Joker aus Kaufbeuren als aktueller Sechster noch nicht fix für die ersten sechs Plätze der Playoffs qualifizierte waren, sahen sich gegen furios aufspielende Freiburger in die Defensive gedrängt. Schon in der 7. Minute konnten die fast 3000 Zuschauer in der Echte-Helden-Arena jubeln. Eero Elo brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Front. Weitere Tore waren gegen die zahmen Gäste möglich.

Im Mittelabschnitt wandelte sich jedoch das Bild. Die Joker legten ihre Lethargie ab, intensivierten ihre Offensive und kamen in der 26. Minute zum Ausgleich. Maximilian Hops narrte Freiburgs Defensive und verlud auch Koalier Patrik Cerveny.