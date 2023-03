Eishockey Ein Favorit, der auf der Hut sein muss

Statistik sprichtfür die Freiburger Wölfe

Es gibt noch eine Menge Luft nach oben. Dass der EHC Freiburg mehr kann, als er in den letzten Wochen zeigte, wollen die Schützlinge von Interimscoach Peter Salmik schon am Mittwoch dieser Woche in der heimischen Echte-Helden-Arena zeigen. Dort steigt ab 19.30 Uhr das erste Pre-Playoff-Duell gegen die Füchse aus Weißwasser.

Wenn auch die Statistik für die Breisgauer spricht, so müssen sie sich zweifellos steigern. In der Hauptrunde gewannen die Wölfe die ersten drei Matches (3:1, 7:4, 4:0) gegen die Füchse, verloren jedoch das vierte Spiel zu Hause mit 2:4.