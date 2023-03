Eishockey Ein starker Auftritt

Im Schlussabschnitt ließen die Freiburger nichts mehr anbrennen. Die zu erwartende Aufholjagd der Gäste fand nicht statt. Stattdessen gelangen den Breisgauern noch drei weitere Treffer. Das schönste Tor des Abends blieb Kapitän Chris Billich vorbehalten: Shawn O’Donnell und Joe Campagna servierten ihm die Scheibe im Slot mustergültig. Der Rest war Formsache (55.). Dank dieses Sieges steht fest, dass es mindestens ein weiteres Heimspiel in dieser Saison in der Echte-Helden-Arena geben wird. Mit einem Sieg am Freitag können die Wölfe bereits das Playoff-Viertelfinale erreichen. Bei einer Niederlage kommt es am Sonntag in Freiburg zum Entscheidungsspiel.