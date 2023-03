Eishockey Einer der besten Torhüter der Liga

Eine unvergleichliche Siegermentalität

Von den Schwenninger Wild Wings aus der DEL kam Cerveny in der Saison 2021/22 in den Breisgau und fungiert seit jeher als wichtige Stütze im Tor der Wölfe. Mit 38 absolvierten Partien und einer Fangquote von knapp 90 Prozent zählt der Goalie zu einem der besten in seinem Fach und stellt dabei sein Können Wochen für Woche eindrucksvoll mit wichtigen Paraden unter Beweis.

Durch seine unvergleichliche Ruhe, Arbeitseinstellung und Siegermentalität ist und bleibt Cerveny ein eminent wichtiger Teil des Wölfe-Kaders.