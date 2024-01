Eishockey: Fouls führen zu unnötigen Gegentoren

Doch in den letzten Minuten des Mittelabschnitts wurde der Druck des Tabellenführers immer größer. Ein Stockschlag führte zu einem Kasseler Powerplay in der 36. Minute. Die nutzte erneut Weidner, um seine Farben mit 2:1 (37.) in Führung zu bringen. Freiburg verlor darauf hin den Faden und leistete sich kurz darauf ein Beinstellen in der neutralen Zone. In Überzahl traf Yannik Valenti zum 1:3 (39.) aus Freiburger Sicht.