Eishockey: Freiburg scheitert an Ravensburg

Nach der Klatsche im ersten Spiel war die Luft beim EHCF draußen. So dominierten die Ravensburger in der Echte-Helden-Arena auch das zweite Spiel. Ihr druckvolles Offensivspiel wurde bereits in der vierten Minute belohnt. Charlie Sarault war es, der nach einem Schuss von Lukas Bender vor dem gegnerischen Kasten zur Stelle war und mit der Rückhand zur Führung traf. Den Gastgebern fiel dagegen im Spiel nach vorne nicht viel ein. Einzig Parker Bowles hatte in Minute 15 den Ausgleich auf dem Schläger. Vier Minuten später folgte dann die zweite eiskalte Dusche, als der EHC gar in Überzahl den zweiten Treffer kassierte. Fabian Dietz fing die Scheibe ab, bediente Sam Herr, der zunächst einen Schuss antäuschte und schließlich die Scheibe durch die Schoner von Cerveny im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte.

Im Mittelabschnitt mühten sich die Freiburger nach Kräften. Doch ein Tor wollte ihnen nicht gelingen.