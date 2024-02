Eishockey: Freiburger wieder im Geschäft

Doppelschlag bringtFreiburg auf Siegerstraße

Durch den Sieg gegen Selb rückte der EHC Freiburg auf Platz neun vor, hat nun zwei Punkte Rückstand auf den Achten Lausitzer Füchse. Andererseits beträgt der Rückstand auf die Abstiegszone und damit die Abstiegsrunde in diesem unglaublich engen Feld lediglich ein Punkt. Die Gefahr der Abstiegsrunde ist also für den EHC noch nicht gebannt.

Die Partie in der ehrwürdigen Echte-Helden-Arena begann mit einem Freiburger Angriffsspektakel. Die Offensivwucht der Gastgeber wurde bereits in der 6. Minute mit dem Führungstreffer belohnt. Auf Vorlage von Nikolas Linsenmaier, der an diesem Abend im ersten Sturm agierte, erzielte Torjäger Parker Bowles das 1:0.