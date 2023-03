Eishockey Immerhin ein Auswärtspunkt für EHC

In einem ausgeglichenen ersten Drittel gerieten die Gäste aus dem Breisgau erst kurz vor der Drittelsirene in Rückstand. Tom Knobloch (20.) brachte die Dresdner Eislöwen in Führung. Dabei hätte der EHC Freiburg durchaus das erste Tor erzielen können, als Christoph Kiefersauer (18.) alleine auf den Dresdner Kasten stürmte dann aber an Goalie Schwendener scheiterte.