Eishockey: Jetzt nicht nachlassen

Trotz des jüngsten Erfolgs gegen die Ravensburg Towerstars werden die Wölfe aufgrund eines 1:0-Overtime-Sieges der Bietigheim Steelers und eines Sieges der Dresdner Eislöwen ihre Punktejagd vom letzten Tabellenplatz aus starten. Nach dem Auftritt in Bad Nauheim wird es fünf EHC-Spiele innert zwölf Tagen zu verfolgen geben. Drei dieser Matches gehen in der Echte-Helden-Arena über die Bühne. Den Auftakt macht dann am Dienstag, 26. Dezember, auf dem Freiburger Eis ab 18.30 Uhr die Partie gegen die Krefeld Pinguine. Es folgen am Samstag, 30. Dezember, die Heimspiele gegen die Lausitzer Füchse, und am Dienstag, 2. Januar 2024, gegen die Ravensburg Towerstars.

Trotz des ersten Heimsieges seit dem 29. September ist die Freiburger Krise noch nicht ausgestanden. In Bad Nauheim sehen sich die Wölfe einmal mehr in der Außenseiterrolle. Dennoch rechnet sich Chefcoach Timo Saarikoski etwas aus: „Beim Sieg gegen Ravensburg hat die mentale Stärke der ganzen Mannschaft den Ausschlag gegeben. Ähnliches traue ich den Jungs auch in Bad Nauheim zu.“