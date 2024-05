Es gibt keinen Spieler in der Geschichte des Freiburger Eishockey, der öfter das Wölfe-Trikot getragen hat als der 37-jährige Christian Billich. Ausgebildet im Nachwuchs an der Ensisheimer Straße sammelte der Stürmer in der Saison 2005/06 erste Profi-Erfahrung. Was folgte, waren Treue, Einsatz und Leidenschaft. Mit Ausnahme von einigen wenigen Unterbrechungen trug der gebürtige Freiburger bisher fast nur die Farben des EHC Freiburg. Insgesamt kommt der torgefährliche Angreifer damit auf 734 Pflichtspiele für die Breisgauer und schraubt mit jedem weiteren Einsatz den alleinigen Vereinsrekord weiter in die Höhe. Nun steht fest, dass der Rekord-Wolf auch in der kommenden Saison weiter für seinen Heimatverein auflaufen wird.