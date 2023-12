Eishockey: Powerplaytore für drei Punkte

Nach zwischenzeitlich 17 powerplaylosen Minuten erfolgte dann die sechste Strafe des Spiels, die dafür sorgte, dass sich der EHC zum zweiten Mal mit einer Ein-Tor-Führung, jedoch in einer Unterzahlsituation spielend, in die Kabine begab.

Freiburg kassierte im Schlussabschnitt sieben Minuten vor Ende zum zweiten Mal einen Ausgleichstreffer.

Passend zu diesem Spielverlauf sorgte dann erneut eine Special-Teams-Situation für den entscheidenden Moment der Partie. Nach einer kurzen Schrecksekunde, in der die 2188 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Echte-Helden-Arena einen Kniecheck an Nikolas Linsenmaier beobachten mussten, begab sich der EHC in eine in diesem Zusammenhang ausgesprochene fünfminütige Überzahlsituation. Die nutzte dann auch O’Donnell in der letzten regulären Spielminute zum 4:3-Siegtreffer.

Freiburg bleibt trotz Sieg Tabellenletzter

Trotz dieses Erfolges bleiben die Wölfe aufgrund eines 1:0-Overtime-Sieges der Bietigheim Steelers und eines Sieg der Dresdner Eislöwen auf dem letzten Tabellenplatz. Allerdings beträgt der Abstand zum Elften nur drei Zähler.

Tore: 1:0 (6.) Bowles (O’Donnell) – PP1, 2:0 (16.) Bowles (Master, O’Donnell) – PP1, 2:1 (17.) Gajovsky (Hammond) – PP1, 2:2 (22.) Trivino (Girduckis, Weber) – PP1, 3:2 (35:55) O’Donnell (Bowles, Elo), 3:3 (54.) Yogan (Girduckis, Trivino), 4:3 (60.) O’Donnell (Master, Bowles) – PP1. Strafminuten: Freiburg 8, Regensburg 33. pd/nod