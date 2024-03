Eishockey: Saarikoski und Lehtinen bleiben an Bord

Saarikoski, der vor der Saison vom slowakischen Meister HC Kosice nach Freiburg kam und dessen Fachkompetenz und Leadership-Qualitäten in der gesamten Eishockeybranche bekannt sind, hat seit seinem Amtsantritt bei den Wölfen einen deutlichen Einfluss auf das Team und dessen Leistung gezeigt. Unter seiner Leitung konnte das Team schnelles und attraktives Eishockey präsentieren und sich in der vermutlich stärksten zweiten Eishockeyliga seit ihrer Gründung eindrucksvoll behaupten und dabei den Klassenerhalt sichern.

An der Seite von Timo Saarikoski wird auch weiterhin sein Co-Trainer Sami Lehtinen die Geschicke des Wolfsrudels leiten. Mit seiner ruhigen und analytischen Art komplettiert der erfahrene Ex-Torhüter das finnische Trainerduo hervorragend. Lehtinens Erfahrung auf dem Eis und hinter der Trainerbank bringt eine weitere wertvolle Perspektive in das Trainerteam ein, die perfekt mit Saarikoskis Ansatz harmoniert. Gemeinsam bilden sie ein starkes und abgestimmtes Duo, das immer darauf bedacht ist, das Beste aus jedem Spieler und für den Verein herauszuholen. Die Vertragsverlängerungen der Trainer markieren einen wichtigen Schritt in der Ausrichtung des Vereins, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen.