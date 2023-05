Eishockey Vertrag in der Defensive verlängert

Der gebürtige Ravensburger trägt in der kommenden Spielzeit das sechste Jahr in Folge das Trikot des EHC Freiburg. Bis auf zwei Jahre in Bayreuth spielte der Verteidiger damit im Seniorenbereich ausnahmslos für die Wölfe und zeichnet sich dabei durch seinen Ehrgeiz, Leidenschaft und Zweikampfstärke aus. Mit elf Scorerpunkten in 40 Hauptrundenspielen konnte Neher an seine Punkteausbeute aus dem Vorjahr anknüpfen und damit mit seinem bisherigen Bestwert im Seniorenbereich gleichziehen.

Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Marvin ist seit Jahren eine wichtige Stütze in unserer Defensive und ein stets zuverlässiger Verteidiger. Wir sind der Meinung, dass er sein Potenzial trotz allem noch nicht ausgeschöpft hat. Gemeinsam wollen wir an diesem Punkt ansetzen. Wir freuen uns sehr, einen Spieler wie ihn weiter in unseren Reihen zu haben.“