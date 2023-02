Die erhoffte Reaktion ist nach der Freistellung von Trainer Robert Hoffmann nicht ausgeblieben. In der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) hat der EHC Freiburg das Heimspiel am Sonntagabend gegen die Heilbronner Falken mit 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Damit haben sich die Wölfe die Teilnahme an den Pre-Playoffs gesichert.