Elektro-Quandt in Schopfheim: Mit Leidenschaft fürs Handwerk

Nähe zum Kunden

Auch über die Elektrotechnik hinaus stehen die Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite, denn es wird verständliche und kompetente Betreuung groß geschrieben. „Entscheidend ist für uns die Nähe zum Kunden. Wir wollen von der Planungsphase bis zum Abschluss der Arbeiten partnerschaftlich zur Seite stehen“, sagen die Inhaber Ralf und Monika Quandt.

Am 1. Dezember 1923 machte sich Otto Quandt selbstständig und gründete in Neudamm/Neumark ein Unternehmen, das nach dem Krieg am 5. August 1953 in Fahrnau im Wiesental neu eröffnet wurde. Gleich nach der Lehre 1956 trat Sohn Rudolf Quandt in das Unternehmen ein, um es ab dem 1. Januar 1963 zunächst als Teilhaber und 1971 – nach bestandener Meisterprüfung – als Chef zu führen. Die kaufmännische Leitung übernahm seinerzeit Ehefrau Hildegard Quandt.