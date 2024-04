Elektroauto Medien: Musk erzielt "Autopilot"-Zusage in Peking

Musk traf Chinas Premier Li Qiang am Sonntag in Peking zu Gesprächen. Li war seinerzeit Parteichef in Shanghai als Tesla dort sein großes China-Werk ansiedelte. Wie das Staatsfernsehen CCTV berichtete, nannte Teslas Entwicklung in China ein "erfolgreiches Beispiel für die chinesisch-amerikanische Wirtschafts- und Handelskooperation". Musk wiederum pries die "harte Arbeit" seines chinesischen Teams in Shanghai, welche die dortige Tesla-Fabrik zur leistungsstärksten des Unternehmens mache.