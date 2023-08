„Em Bebby sy Jazz“ Basler Innenstadt wird zur jazzigen Flaniermeile

Breites Spektrum

Andryy aus Winterthur ist das neue Gesicht des Schweizer Mundart-Pop, sein Song „Zuegab“ wurde offizieller Song der Fußball-Super-League 21/22. Die neue Basler Band „Ohrdope“ begeisterte wie Andryy auf dem vollgestopften Rümelinsplatz mit leichtfüßigem Rap und groovigen Beats. Und die acht Musiker von „Troubas Kater“ aus Bern mischten Rap, Chanson, Rock und HipHop zu einer elektrisierenden Show mit ihren Songs aus dem aktuellen Programm „Karma & Kaviar“.

Am „Noodlebärg“ heizte die Streetband „Urknall“ mit HipHop ein und vor der Kulisse der Peterskirche lehnte sich die Band „Piledriver“ an Status Quo an. Ganz andere Klänge am Lohnhof: in der Leonhardskirche füllten die drei Chöre „Lunes“, „Chorbasel“ und der Gospelchor alle Sitzreihen mit Chorliedern zwischen Soul, Folk und polyfonen Klängen aus Jahrhunderten, während zuvor die Organistin Susanne Doll mit der Dudelsackspielerin Daniela Villaume Klangspektren erkundete.

Nebenan im Hof des Musikmuseums bezauberte Singer-Songwriter Pink Pedrazzi mit bluesigen Songs zur Ukulele und Gitarre, gefolgt vom Quintett „Le Moulin à Poivre“. Die Pfeffermühle mixte Jazz, Chanson und lateinamerikanische Musik mit einem feurigen, jazzig-lasziven Touch.

Viele Deutsche aus der badischen Region entdeckte man in Basler Bands wie Gerd Maier, Thomas Kaltenbach, Alfredo Fabrizio und Rainer Müller bei den Session Brothers, Wolfgang Poiger bei Improvisante, Hansi Kolz, Heiner Krause oder Steven Husting bei der Spalehill Brassband, die genauso unterwegs spielte wie die Lörracher Castle Groove Festival Marching Band.