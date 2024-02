Schopfheim-Enkenstein: Baustellen-Zwist schwelt noch immer

Am Ende des Gresgerwegs werde es innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen weitere Einschränkungen geben, es könne auch kurzfristig zu Vollsperrungen kommen. Vorerst bekommt Enkenstein einen provisorischen Straßenbelag. Nach der Sanierung der L 139 aus Richtung Langenau gehen die endgültigen Feinbelagsarbeiten weiter auf der Ortsdurchfahrt Enkenstein bis zum Ortsende in Richtung Wieslet.

Neue Bushaltestellen

Eine neue Bushaltestelle in Richtung Langenau wird an der L 139 in Höhe des ehemaligen und zwischenzeitlich abgerissenen Hauses Leonhard eingerichtet, gegenüber wird ein Gehweg installiert. Ein Zebrastreifen sei aus rechtlichen Gründen nicht zulässig. Für Busse aus Richtung Langenau wird eine neue barrierefreie Bushaltestelle an der Verkehrsinsel am Lachsgrabenweg eingerichtet.

Einige Bürger kritisierten, daß die Tempo 30-Zone von vielen Fahrzeuglenkern wohl nicht ernst genommen werde und diese mit erhöhter Geschwindigkeit durch den Ort „bretterten“.

Enormer Schaden fürs Dorf

Das Schlusswort ergriff Ortsvorsteherin Eva Brutschin, welche den Brandbrief der betroffenen Bewohner des Oberdorfs an die Behörden und eine unsachliche Veröffentlichung zum Rathausverkauf in der „Fasnachtszittig“ kritisierte. Sie sagte: „Dies bewirkt nur, dass sich hier niemand ernsthaft um den Erwerb des Rathauses bemüht.“

Nach mehrmaligen Prüfungen sei bei den Bauträgern Stadt und Landratsamt entschieden worden, dass die Sperrung bleiben müsse. „Daran habe ich mich gehalten, hier gab es keine Chance zur Gegenwehr.“ Die Beseitigung der Sperrung sei ein „Angriff auf die Demokratie“ gewesen – „das waren keine Kleinigkeiten, sondern Straftaten“. Brutschin abschließend: „Dies hat dem Dorf enorm geschadet.“