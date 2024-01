Erinnerung an Max Josef Metzger: Als Geistlicher im Widerstand

Dr. Max Josef Metzger Foto: Archiv

Im Ersten Weltkrieg

In einem Abschiedsbrief kurz vor seinem Tod schrieb Metzger: „Nun verlangt der Herr doch das letzte von mir – von uns – Sein Name sei gebenedeit! Ich habe IHM mein Leben angeboten für den Frieden der Welt und die Einheit der Kirche – möge ER es so annehmen und segnen! Ich gehe mit frohem Herzen in den Tod – nein, ins Leben, wie ich glaube.“ Metzgers etwas hilflos wirkender Versuch, einen Frieden für ein nach dem Krieg erneuertes Deutschland zu vermitteln, kostete ihn das Leben, schreibt Bichelmeier über den Geistlichen. Metzger war Pazifist und setzte sich für Ökumene, Völkerverständigung, Abrüstung und das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ein, nachdem er als Feldgeistlicher die Kämpfe am Hartmannsweilerkopf miterlebt hatte. Metzger gründete auch den „Friedensbund Deutscher Katholiken“ und das „Christkönigsinstitut“.