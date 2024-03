Erzeugergemeinschaft Gersbach Mitbegründer verabschiedet sich

Rückblick

Bei der Hauptversammlung erinnerten Vorsitzender Martin Bechtel und Schriftführerin Andrea Meyer an die Geschehnisse des vergangenen Vereinsjahrs, in dem die regionalen Schlachtmöglichkeiten und das Weidefest herausragten. Dieses habe auch wegen des Brauchtumsumzugs viel Zuspruch erfahren. Dass noch einmal ein so großer Umzug stattfinden konnte, sei das Verdienst von Willi Greiner. Er habe viel Zeit und Kraft dafür eingebracht und große Verantwortung übernommen, betonte Bechtel und überreichte sowohl ihm als auch Schriftführerin Andrea Meyer und der Rechnerin Sabrina Apfel-Zimmermann Präsente für deren vielfältige Arbeit.

Schlachthof

Bechtel berichtete auch vom jüngsten Treffen von Vertretern der Firma Hieber, des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV), regionaler Metzger und der Erzeugergemeinschaft Gersbach wegen der Übernahme des Schlachthofs Schönau durch eine Gesellschaft, an der neben drei Metzgern aus der Region auch die Direktvermarktung über eine Mindesteinlage beteiligt wäre. Martin Bechtel und Martin Weißlämle von Hieber erläuterten, dass das Vorhaben unter anderem rechtlich und im Blick auf seine Wirtschaftlichkeit hin geprüft worden sei. Es gebe genug Auslastung für den Betrieb. Hieber würde gegebenenfalls auch die Zerlegung in Schönau vornehmen lassen. Der BLHV, der Landkreis und der Schönauer Gemeinderat ständen hinter dem Erhalt des Schlachthofs. 46 der 47 anwesenden Mitglieder stimmten für eine Beteiligung an der Gesellschaft, die noch zu gründen ist. Martin Weißlämle begrüßte das positive Signal der Mitglieder. Das stärke die Regionalität und passe zu dem steigende Kundeninteresse am regionalen Angebot der Erzeugergemeinschaft, so der Verein.