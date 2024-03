Etappe in Schopfheim: Radschnellweg ist aufgespurt

Wesentliche Änderungen

Gegenüber den letzten Plänen gibt es zwei wesentliche Änderungen, die sich auch Erkenntnissen aus dem parallel laufenden Verkehrskonzept verdanken, wie in der Sitzung betont wurde. In Fahrnau etwa war ursprünglich eine Führung über die Hauptstraße geplant; mit der Verlegung auf Blasi-/Roggenbachstraße berücksichtige man den mit über 6000 Fahrzeugen täglich hohen Verkehrsdruck auf der Hauptstraße; auf der Parallelroute sei er nur halb so hoch.

Im Ortszentrum sollte der Radweg an der Bahnlinie entlang über die Bannmattstraße führen statt wie nun geplant über die Schwarzwaldstraße. Die kann mit täglich 4000 Fahrzeugen zwar auch nicht gerade als verkehrsberuhigt gelten; die Planer zeigten sich aber zuversichtlich, dass sich der Verkehr auf ein für eine Fahrradstraße verträgliches Maß herunterdimmen lasse. Einen Beitrag werde die Schließung des Krankenhaus leisten; weiteres könne über sonstige Maßnahmen erreicht werden.

Großer Bedarf

Grundsätzlich zeigten die Verkehrszählungen, dass es in Schopfheim ein „wirklich hohes Potenzial an Radverkehr gibt“, wie der zuständige Planer betonte. Aus Hausen etwa wurden an einem Herbsttag über 1200 Radler am Tag gezählt; Befragungen ergaben zudem, dass es schon heute weiträumige Fahrbeziehungen zwischen Zell und Maulburg gibt. „Viel Potenzial – und viel Bedarf“, fasste der Planer zusammen. Weitere Erhebungen zeigten: „Die Trasse passt zur heutigen Situation – dazu, wie der Radverkehr ohnehin schon verläuft.“ .