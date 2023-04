Fahrerflucht Auf dem Parkplatz angefahren

Rund 5000 Euro Schaden richtete ein bislang unbekannter Autofahrer an, der am Mittwoch Abend auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Ühlin-Straße einen Ford Fokus anfuhr und beschädigt. Dessen 56 Jahre alte Besitzerin hatte ihr Auto gegen 19.30 Uhr dort abgestellt; als sie gegen 20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses an der rechten Seite beschädigt. Laut Polizei fand sich roter Lackabrieb im Bereich der hinteren Türe, des rechten Kotflügels und am Türgriff.