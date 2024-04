Fahrnau: Beste Laune, volles Haus

Ein volles Haus fand das singende Ehepaar „Tina & Jo“ aus Lörrach im frühlingshaft dekorierten evangelischen Gemeindehaus in Fahrnau beim monatlichen Treff der „Fröhlichen Ruheständler“ vor, sehr zur Freude des Mitarbeiterteams. Beim nächsten Besuch des Duos müsse der Saal wohl erweitert werden, merkte Leiterin Monika Becker angesichts der beinahe 70 Gäste launig an. Was die beiden Sänger und Gitarristen, im Hippie-Gewand den Zuhörern boten, waren bekannte deutsche Schlager aus den 60er und 70er Jahren und ließ Erinnerungen an die Jugendzeit der Zuhörer wach werden. „Sing with us“, forderte Tina die Besucher auf, was, durch die verteilten Liedtexte erleichtert, mit einer Menge Spaß umgesetzt wurde. Die Bandbreite reichte von „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“ bis zu „Tränen lügen nicht“. Udo Jürgens’ „Aber bitte mit Sahne“ war ebenso mit dabei wie Drafi Deutschers „Marmor, Stein und Eisen bricht“ oder „Que Serra, Serra“ von Doris Day.