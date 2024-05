Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag, gegen 2 Uhr, Zugang in mindestens zwei Fahrzeuge in der Hohe-Möhr-Straße. Der oder die Täter drangen über die jeweiligen Fenster ein, teilt die Polizei mit. Zudem liefen die Unbekannten durch mehrere Gärten und entwendeten eine Überwachungskamera. Der Sach- und Diebstahlschaden ist noch unbekannt. In der gleichen Nacht wurden zwei Fahrräder aus einem unverschlossenen Gartenschopf in der Langgasse entwendet. Weiter wurden aus der Garage des Grundstücks zwei leere Koffer gestohlen. Das Polizeirevier Schopfheim bittet Zeugen sich unter Tel. 07622/666980 zu melden.