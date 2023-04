Fanfarenzug Zell Basel-Tattoo-Parade war der Hit

Ausblick

Für das aktuelle Jahr haben sich die Musiker viel vorgenommen: zum einen wieder die Teilnahme an der Basel-Tattoo-Parade, zum anderen ein Musikfest am 22. und 23. Juli zusammen mit der Stadtmusik Zell in Verbindung mit dem verkaufsoffenen Sonntag des Gewerbevereins. Zu beiden Veranstaltungen werden Musikfreunde aus Italien erwartet.

An der Tattoo-Parade nehmen auch die Pifferi e Tamburi aus Baio Dora teil. Diese werden in Zell übernachten und durch den Fanfarenzug betreut. Am Musikfest nehmen die Musiker der Band J’amis d’Albian teil. Beide Musikgruppen besuchten bereits 2018 Zell. Für das Probelokal am Todtnauerliweg muss eine neue Heizung angeschafft werden.