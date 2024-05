Bereits in diesem Jahr kommt ein neuer Film aus dem "Herr der Ringe"-Kosmos in die Kinos - die animierte Fantasy-Saga "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" ist ein sogenanntes Prequel, erzählt also die Vorgeschichte der Saga. Der Film des japanischen Anime-Regisseurs Kenji Kamiyama soll im Dezember erscheinen.