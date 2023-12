Hochrheinhalle bleibt zu

Nach dem Umzug in Wyhlen bleibt die Hochrheinhalle jedoch geschlossen, wie Wyhlens Narrenmeister Ralf Gentner und Seneschall Andreas Müller ankündigen. Sie rufen die Wyhlener Bevölkerung dazu auf,, nach dem Wyhlener Umzug in das von der Narrenzunft Grenzach organisierte Narrendorf auf dem Areal der Bärenfelsschule zu kommen. Dies habe man schon vor längerer Zeit mit der Zunftleitung in Grenzach abgestimmt. Das Narrendorf mit Zelt- und Foodtruck-Bewirtung hat bis 22 Uhr geöffnet.

Auftakt an Dreikönig

In Wyhlen startet die Fasnachtskampagne wie gewohnt am 6. Januar mit dem Prolog und einem entsprechenden Programm in der Hochrheinhalle. Bei diesem Anlass soll auch eine neu gegründete Fasnachtsclique vorgestellt werden. Wer, wie und was dahintersteckt, will die Zunftleitung aber noch nicht verraten.