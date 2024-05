Rückblick: Zunächst aber ließ Zunftmeister Jürgen Franz die vergangene Kampagne noch einmal Revue passieren. Die Fasnacht hatte auch dieses Jahr wieder viele Höhepunkte, welche das Narrenvolk begeisterte, teilt die Narrenzunft in ihrem Bericht mit. Vom „Besenbinderball“ über den Rosenmontag bis zum „Schiibeschlaa“ seien alle Veranstaltungen gut gelungen und sehr gut besucht gewesen. Dass die Narrenzunft umsichtig gewirtschaftet hat, belegte auch Säckelmeisterin Sabrina Augenblick mit ihrem Kassenbericht.

Wahlen: Jürgen Franz teilte der Versammlung mit, dass er nach elf Jahren nicht mehr als Vorsitzender kandidieren wird. Daraufhin wählte die Versammlung einstimmig Tobias Gutmann zum neuen Zunftmeister und Vorsitzenden. Dieser bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und zeigte sich hoch motiviert. Er hofft in der Todtnauer Narrenzunft etwas bewegen zu können und ist offen für Anregungen aus der Versammlung. Gleichzeitig sei die Durchführung der Fasnacht wegen der Vorschriften und Auflagen zu einer großen Herausforderung für alle geworden. Seinem Vorgänger dankte er für dessen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Todtnauer Fasnacht. Bei den weiteren Wahlen wurden die bestehenden Zunfträte alle in ihren Ämtern bestätigt. So kann sich der neue Zunftmeister Tobias Gutmann auf ein eingespieltes Team verlassen. Als Vertreter der Zinken wurde Wendelin Kiefer für zwei Jahre bestätigt, während als Vertreter der Zünfte Norman Steiger von den Zundelmachern neu hinzukam. Aus dem rollierenden System wurde Bernd Böhler von den Geschwender Rabenfelseschlurbi in den Zunftrat berufen.