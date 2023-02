Fasnacht in Grenzach-Wyhlen Einiges aufs Korn genommen

Forscher-Team unterwegs

Thematisch blieben die Cliquen wieder am Zeitgeschehen und brachten aktuelle Themen auf ihren Motto-Wagen zum Besten. „Muesch öfters mol luege, wiä’s de Nochbre goht, wenn’s stinkt isch’s nämlig mängmol z’spoht“ schrieben die Dängeligeister auf ihren ägyptisch anmutenden Beitrag. Neben der Pyramide suchte ein Forscherteam nach weiteren Tal-Mumien und spielte damit auf den Funde zweier toter Männer im vergangene Jahr an. Diese waren schon vor einiger Zeit gestorben, was lange nicht aufgefallen war.

Thermostat als Nase

„Wotsch warm, wirsch arm!“ titelten die Waggis anlässlich der Energiekrise. Statt eines Rüssels hatte ihr riesiges Sparschwein einen Thermostatkopf als Nase. Auf einem Schild forderte ein Mitglied dazu: „Leben muss bezahlbar sein!“

Mit dem Verweis auf unzählige Umleitungsschilder in beiden Orten sprachen die „Gumbe Dabbi“ das Baustellenthema an. Und zum Schluss des Zuges versuchten sich die „Süüri Waggis“ an der Wiederholung des Warntags und warnten vor sich selbst, ehe reihenweise Zuschauer mit Konfetti garniert wurden. An den Absperrungen standen indes die Mitarbeiter des Werkhofs bereit, um direkt nach dem Umzug den ersten Teil der Hinterlassenschaften aufzunehmen. Für die Aktiven standen mehrere Reisebusse bereit. Diese brachten die Cliquen zur zweiten Etappe nach Wyhlen, wo sich der Spaß wenig später fortsetzte.