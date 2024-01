Fasnacht in Grenzach-Wyhlen: Neue Plaketten und Pins vorgestellt

Die „Lindageischter“ erinnern an eine untergegangene Siedlung und zieren die neuen Fasnachtspins in Wyhlen. Foto: Heinz Vollmar

Die Geister von Linda

Eher traditionell gehalten präsentieren sich dagegen die aktuellen Wyhlener Fasnachts-Pins. Zu sehen sind die Lindageischter, eine noch junge Wyhlener Fasnachtsclique. Die im Jahr 2022 aus der taufe gehobene Formation bezieht ihren Namen aus der früheren Siedlung namens „Linda“, die früher in unmittelbarer Nähe zum „Schacht“ in Wyhlen existierte. An sie erinnert zum Beispiel heute noch der Lindweg. In Linda soll es im Mittelalter auch Lindenbäume gegeben haben. Die Bewohner selbst hatten den Ruf, oftmals in den Tag hineinzuleben.