Fasnacht in Hausen: Cliquenabend ist der Start

Als nächstes folgt das Narrenbaumstellen am Samstag, 20. Januar. Die Narren kommen dazu um 15.11 Uhr auf dem Schulhof zusammen. Danach geht es in die Festhalle. Der Kartenvorverkauf für den Zunftabend startet am selben Tag um 10 Uhr im Gasthaus zum Adler. Zum Zunftabend laden die Narren am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr in die Festhalle, teilt die Narrenzunft mit.

Ihre Narrenzeitung RäDä verkauft die Zunft am Samstag, 3. Februar, ab 9 Uhr im Ort. Der Hemdglunki findet am Donnerstag, 8. Februar, auf dem Rathausplatz und in der Festhalle statt. Er beginnt um 19 Uhr. Aufgrund von Straßensperrungen hat sich der Umzugsverlauf verändert. Der Hemdglunkiumzug startet am Rathausplatz (Bahnhofstraße), führt über die Hebel- und Teichstraße zur Baldersau. Es geht weiter über den Zweierweg zu Bündtenfeld-, Hebel- und Schulstraße, wo er dann an der Festhalle aufgelöst wird.