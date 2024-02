Fasnacht in Hausen: Sänger finden jede Menge Stoff

Küchenkrepp statt Hemd

Das Septett der Hebelmusik schickte einen Tusch hinterher, die Gäste stimmten ein und schunkelten im Huuse Ho-Rhythmus. Voll besetzt war das bunt dekorierte FC-Heim am Fasnachtsfreitag. Die Großen ließen sich sportliche XL-Würste schmecken, die Kleinsten krabbelten zwischen ihren Beinen umher. Apropos: Die Hebelmusiker marschierten eifrig am großen Basel Tattoo-Marsch mit, wussten die Schnitzelbänkler zu berichten. In stolzer Tracht. „Doch het de Harry kei wissis Hemd gfunde ka. Also bedeckt er si Bruscht - des ischs Tolle - mit drei Blätter von re Chuchirolle“.

Im falschen Büro

Wie immer erreichte der kritische Blick die Nachbarmetropole: Eines „Strofzettels“ wegen habe „der Harald“ das Schopfheimer Ordnungsamt besucht. Stürmt in ein Büro ohne zu klopfen. Da hockt ein Mann, „un de Harald macht ihn flott, um z’erfahre, bim Schopf’mer Burgermeischter“ gelandet zu sein. Zudem werde „z‘ Schopfe“ die Hauptstraße neugestaltet und mit Bänken der Verkehr aufgehalten. „So Züüg bruchsch z‘ Huuse nit installiere, weil parkti Autos jedi Stross blockiere“.