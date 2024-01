Fasnacht in Inzlingen: „Gugge uff de Gass“

Zwölf Gastguggen aus Deutschland und der Schweiz werden sich auf drei Bühnen ein Stelldichein geben, kräftig auf die Pauke hauen und den Besuchern die Gehörgänge durchblasen. Die Bühnen befinden sich beim Landmarkt, an der Pfarrschüre und dem Alten Rathaus. An Bars, Buden, in Zelten, am Weinbrunnen und in der Älplerstube wird für Bewirtung gesorgt. Zudem gibt es eine Disco. Beginn von „Gugge uff de Gass“ ist um 17 Uhr. Das Spektakel auf den Bühnen soll bis nach 0.30 Uhr andauern. Der Eintritt für alle ab 16 Jahren kostet 2,50 Euro.

Folgende Guggen treten auf: Näbelhüler Äbike, Ziegelhöttler Herisau, Trottwarschlurbi Lörrach, Lupo-Rueche Lupsingen, Los Chrachos Todtnau, Suuri Mögge Basel, Latärndlihöckler Lozärn, Höledüüfel Degernau, Riedmatte-Schlurbi Liel, Fröscheloch-Echo Niederhof, Mörsburg-Schränzer Winterthur und Pflüme-Quätscher Wagenstadt.